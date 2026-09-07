Bilecik'teki kazada traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'teki kazada traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik\'teki kazada traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bilecik-Eskişehir kara yolu Osmangazi Tüneli mevkisinde otomobil traktöre arkadan çarptı, sürücü yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik ve Bozüyük ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Taha S. (22) yönetimindeki 16 BDF 359 plakalı otomobil, Bilecik- Eskişehir kara yolunun Osmangazi Tüneli mevkisinde Cihan S. (44) idaresindeki 54 ALD 939 plakalı traktöre arkadan çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozüyük ilçesi İnönü-Bozüyük kara yolunun Akpınar köyü mevkisinde İsmail D. (36) idaresindeki 10 AEJ 01 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada, araçta bulunan Emiş D. (69) yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'teki kazada traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'teki kazada traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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