Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altında

Bilecik\'teki Orman Yangını Kontrol Altında
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Bilecik'te meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgedeki bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin, 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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