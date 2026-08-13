Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altında
Bilecik'te meydana gelen orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bayırköy beldesi Taşçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgedeki bir kereste fabrikasının talaş deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle fabrikanın merkezine sıçramadan söndürüldü.
Ekiplerin, 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 4 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 142 personelle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?