Bilecik'ten Annelere Ücretsiz Taksi Hizmeti: Anne Taksi Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Bilecik'ten Annelere Ücretsiz Taksi Hizmeti: Anne Taksi Uygulaması Başladı

Bilecik Belediyesi, annelerin doğum ve sonrasındaki süreçte ücretsiz yararlanabileceği 'Anne Taksi' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama, acil durumlarda annelere destek olmayı ve sağlık hizmetlerine hızlı erişim sağlamayı hedefliyor.

10.02.2025 15:53  Güncelleme: 17:42
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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen, annelerin doğum ve sonrasındaki 6 aylık süreçte ücretsiz yararlanabileceği Anne Taksi uygulaması hizmet vermeye başladı.

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Anne Taksi uygulaması hizmet vermeye başladı. Sosyal belediyecilik anlamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdikleri için duyduğu mutluluğu ifade eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, tüm anne adaylarının hizmetten en iyi şekilde faydalanabileceğini söyledi.

"Rutin kontrollerde randevu sistemiyle hizmet verecek"

Bilecik'te güzel ve örnek bir hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Subaşı, "Bir annenin en kıymetli yolculuğu evladını dünyaya getirme yolculuğudur. Biz de anne adaylarının yanlarında olmak, onların kaygılarını en aza indirmek istiyoruz. Bu amaçla şehrimizde hizmete sunduğumuz önemli bir çalışmanın haberini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kadınların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için Anne Taksi uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak. Rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek. Çiçeği burnunda annelerimiz doğum yaptıklarında taksimizi arayarak bizlerden hizmet alabileceklerdir. Sevgili anne adayları, bu uygulamayla sizlere sadece bir telefon mesafesinde olacağız. Anne Taksi uygulamamızın şehrimize ve tüm annelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Subaşı, uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek olan Anne Taksi için ilgili telefondan randevu alabileceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik'ten Annelere Ücretsiz Taksi Hizmeti: Anne Taksi Uygulaması Başladı - Son Dakika

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