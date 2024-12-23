Bilecik Tiyatro Günleri Başladı, 'Şakşakçılar' Oyunu Büyük İlgi Gördü

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, düzenlediği Tiyatro Günleri ile "Şakşakçılar" adlı oyunu, vatandaşlarla buluşturdu. Oyuna vatandaşlar, büyük ilgi gösterdi.

Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen "Şakşakçılar" oyununu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, eşi Berat Subaşı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Başkan Subaşı, oyuncular Çağlar Çorumlu, Erkan Baylav ve Albina Özden'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Güzel ve keyifli bir tiyatro oyunu sahnelendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Subaşı, oyunculara ayrıca Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi hediye ederek, fotoğraf çektirdi. Oyuncu Çağlar Çorumlu ise Bilecik'te sahne aldığı için duyduğu mutluluğu belirterek, Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında, 24 Salı günü aynı saatte "Münasebetsiz", 25 Aralık Çarşamba günü ise "Deli Bayramı", 29 Aralık Pazar günü ise 14.00 ve 17.00 saatlerinde Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun iki sahnelenecek.