Bilecik Tiyatro Günleri 'Eşit Masallar' ile Başladı

Güncel

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yaşama geçirilen Bilecik Tiyatro Günleri, "Eşit Masallar" adlı çocuk oyunuyla başladı.

Bilecik Tiyatro Günleri, dün çocuklar için Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen "Eşit Masallar" oyunu ile başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu da oyunu seyrederek, çocukların sevincini paylaştı. Oyun sonrasında oyunculara çiçek hediye eden Başkan Yardımcısı Çobanoğlu, Bilecik'te çocuklar ve ailelerin keyifli ve eğlenceli bir oyunla buluştuğunu belirterek, oyunculara teşekkür etti.

Oyunda yer alan hikaye kahramanlarına ait konuların anlatıldığı kitapların da dağıtıldığı oyun sonrasında çocuklar kendileri için hazırlanan maket kahramanlar görselleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.