Bilecik Valisi Şefik Aygöl, engelliler için fidan dikimi etkinliğine katıldı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Engelliler Derneğince düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeniçepni köyündeki etkinlik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, engelli vatandaşların toplumun her kesiminde yer almasını oldukça önemsediklerini belirtti.

Bu tarz etkinliklerin çevre bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Aygöl, engellilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.