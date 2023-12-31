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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılbaşında görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret etti. Aygöl, ziyarette bulundukları birimlerin 24 saat görev yaptığını belirterek, yeni yılın hayır, huzur ve başarı getirmesini diledi. Kentte bu gece 39 ekip ve 288 personel ile polis ve jandarmanın görev yapacağı açıklandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, güvenlik güçlerini ziyaret etti
31.12.2023 - 22:13,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte yılbaşında görev yapan polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezine ziyarette bulundu.

Vali Aygöl, Ertuğrulgazi Karakolu, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye, hastanesiyle huzurevi ve sevgi evlerini de ziyaret etti.

Gazetecilere açıklama yapan Aygöl, ziyarette bulundukları birimlerin 24 saat görev yaptığını söyledi.

Aygöl, 2023 yılını geride bıraktıklarını, yeni ümitlerle yeni yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "2024 yılının başta Bilecikliler olmak üzere memleketimize ve tüm insanlığa hayır, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm unsurlarıyla, eşzamanlı olarak kontrol ve denetimlere devam etmektedir. Görev başında bulunan görevlilerimizi ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladık." diye konuştu.

Ziyarete İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı de katıldı.

Öte yandan kentte bu gece 39 ekip 288 personelle polis ve jandarmanın görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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