Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceledi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi ekiplerince Osmaneli ilçesi Boyunkaya ve Hisarcık gurup köy yollarında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köyler arası bozuk yolları iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Osmaneli ilçesine bağlı Boyunkaya köyü ve Hisarcık köyü Beşevler Mahallesi arasında bozuk olan yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Vali Aygöl, "Osmaneli'de yapılan çalışmalarımızla bozuk köy yollarını yeniden inşa ederek hem ulaşım sorununu hem de zaman sorununu çözüyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz için en önemli olan şeylerden biri de yoldur. Yol yapmalıyız ve düzeltmeliyiz ki ulaşım sağlayabilsinler yeni asfalt yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Yol çalışmalarının inceleme programına Bilecik Vali Yardımcısı Osmaneli Kaymakam Vekili Şahin Arsal, Belediye Başkanı Bekir Torun, İl Genel meclisi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Seyyar, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.