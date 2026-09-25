Bilecik Valisi Sözer, itfaiye personelini İtfaiyecilik Haftası\'nda kabul etti

Bilecik Valisi Sözer, itfaiye personelini İtfaiyecilik Haftası'nda kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtfaiyecilik Haftası kapsamında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve beraberindekileri kabul etti. Kabulde Sözer, itfaiye personelinin yangın, afet ve acil durumlarda önemli görevler üstlendiğini belirtti.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla itfaiye personelini kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulünde Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve beraberindekilerle görüşen Sözer, çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada kabulü sırasındaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, itfaiye personelinin yangın, afet ve acil durumlarda önemli görevler üstlendiğini belirtti.
Vali Sözer, daha sonra Zeyhan ve beraberindekilerle fotoğraf çekildi.
Kaynak: AA
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