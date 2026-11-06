Bilecik Valisi Sözer, Kızılay\'ın İyilik Kermesi\'nde gönüllülerle buluştu

Bilecik Valisi Sözer, Kızılay'ın İyilik Kermesi'nde gönüllülerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Sözer, Kızılay Bilecik Şubesi'nin Şadırvan mevkisinde düzenlediği İyilik Kermesi'ni ziyaret etti. Sözer, stantları gezerek gönüllüler ve vatandaşlarla sohbet etti; Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarının ve dayanışma kültürünün önemine dikkati çekti.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Türk Kızılay Bilecik Şubesi tarafından düzenlenen "İyilik Kermesi"ni ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer, Şadırvan mevkisinde gerçekleştirilen kermes alanındaki stantları gezerek Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sözer, Türk Kızılayın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, bu tür organizasyonların toplumda yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.
Kaynak: AA
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