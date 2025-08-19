Bilet Dolandırıcılığına 5,7 Milyon Dolar Suçlaması - Son Dakika
Bilet Dolandırıcılığına 5,7 Milyon Dolar Suçlaması

19.08.2025 13:27
ABD'de bir grup, ikinci el bilet satışıyla Taylor Swift ve Bruce Springsteen konserlerinden 5,7 milyon dolar kar elde etmekle suçlandı.

ABD'de bir grup, Taylor Swift ve Bruce Springsteen gibi sanatçıların konserleri için 321 bin 286 bilet satın alarak, yaklaşık 5,7 milyon dolar kar etmekle suçlandı.

NBC News'in haberine göre, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bir grubun bilet satış internet sitesi Ticketmaster'ın güvenlik protokollerini atlayarak sahte hesaplardan oluşan bir ağ kullandığını ve bu şekilde ikinci el bilet satışı operasyonu düzenlediğini belirtti.

Söz konusu grubun, Taylor Swift ve Bruce Springsteen gibi sanatçıların popüler turları için yüz binlerce bileti satın aldığını belirten Komisyon, grubu ikinci el bilet satışıyla yaklaşık 5,7 milyon dolar kar etmekle suçladı.

Komisyon, bu operasyonda IP adreslerini gizleyen yasa dışı yazılımların yanı sıra, kredi kartları ve SIM kartların yeniden kullanıldığını iddia etti.

Operasyonun "TotalTickets.com", "TotallyTix" ve "Front Rose Tix" gibi çeşitli isimler altında yürütüldüğünü belirten Komisyon, bunun üç kilit isim tarafından yönetildiğini aktardı.

Grup, Haziran 2022'den Aralık 2023'e kadar 3 bin 261 canlı performans için toplamda yaklaşık 47 milyon dolarlık 321 bin 286 bilet satın almakla ve bunları yaklaşık 52 milyon dolara satarak yaklaşık 5,7 milyon dolar kar elde etmekle suçlanıyor.

Komisyon, Taylor Swift'in rekor kıran turnesi "The Eras Tour" için 2023'te yeniden satılan biletlerden elde edilen 1,2 milyon doların da dahil olduğu operasyonun şüphelilerinin bir olayda 49 farklı hesap kullanarak, Swift'in Mart 2023'te Las Vegas'ta verdiği konser için 273 bilet satın aldığını kaydetti.

Grubun Ticketmaster'ın 6 biletlik alış sınırını yasa dışı şekilde aştığını iddia eden Komisyon, bu şekilde elde edilen biletlerin yaklaşık 120 bin dolara satıldığını ileri sürdü.

FTC Başkanı Andrew Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci el bilet satış uygulamalarını kısıtlamaya yönelik başkanlık kararnamesinin "hayranlara zarar veren ve rekabeti engelleyici yöntemlerle fiyatları yükselten aracıların" peşine düşeceklerini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

FTC ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ve Ticketmaster konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Adalet Bakanlığı ve FTC, 2024'te Ticketmaster'ın ana şirketi LiveNation'a canlı etkinlik sektörünü tekelleştirmekle suçlayan bir dava açmıştı.

Kaynak: AA

