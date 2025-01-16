Bilge Sitesi Davası'nda Tahliye Tartışmaları - Son Dakika
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Bilge Sitesi Davası'nda Tahliye Tartışmaları

Bilge Sitesi Davası\'nda Tahliye Tartışmaları

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Osmaniye'de Bilge Sitesi davasında verilen tahliye kararlarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a eleştirerek, sanık-hakim ilişkilerinin yargı kararlarına etkisini sorguladı.

16.01.2025 12:31  Güncelleme: 12:32
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında, 21 yıl hapis cezası verilen eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer iki sanığın yeniden tahliye edilmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, "Sanık Kadir Kara'nın 6 Eylül 2021 tarihinde, sosyal medya hesabından Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile birlikte çekilmiş fotoğraflar paylaştığı belirtilmektedir. Söz konusu sanık-hakim ilişkisi, verilen/verilecek olan yargı kararlarına gölge düşürmez mi" sorusunu yöneltti.

Öztürkmen, Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Öztürkmen, önergesinde şunları kaydetti:

"Büyük 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalar devam ederken, Osmaniye'de görülen Bilge Sitesi Davası'nda kamuoyu vicdanını rahatsız eden kararlar çıkmıştır. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezası alan eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile o dönem İmar Müdürlüğünde görevli Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç'un tahliyesine karar verdi. Anka Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği tutuklama kararları ikinci defa Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bozularak sanıklar bırakılmış oldu. 8 Ocak 2025'te görülen karar duruşmasında verilen tahliye kararları, Bilge Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileleri tarafından tepkiyle karşılandığı görüldü."

"Bilge Sitesi Davası'nda iki mahkeme arasındaki yargı kararı farklarının nedeni nedir?"

Öztürkmen, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Bilge Sitesi Davası'nda iki mahkeme arasındaki yargı kararı farklarının nedeni nedir? Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tutuklama kararlarının, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ısrarla iki kez bozulmuş olmasının açıklaması var mıdır? Eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte diğer iki sanığın tahliye gerekçesinde 'Sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüpheleri bulunmadığı' iddia edilmektedir. Diğer 6 Şubat deprem davalarında, bazı sanıkların firari konumda olması, 'kaçma şüphesi' ihtimalini güçlendirmiyor mu?

Sanık Kadir Kara'nın 6 Eylül 2021 tarihinde, sosyal medya hesabından Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Karakuş ile birlikte çekilmiş fotoğraflar paylaştığı belirtilmektedir. Söz konusu sanık-hakim ilişkisi, verilen/verilecek olan yargı kararlarına gölge düşürmez mi? 6 Şubat depremlerinin ardından, yıkılan ya da ağır hasar alan yapılara ilişkin kaç deprem davası açılmıştır, bunlar hangileridir? Söz konusu davaların hangileri nasıl sonuçlanmıştır? Bu davaların sanıklarından kaçı firaridir? Bunlar kimlerdir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilge Sitesi Davası'nda Tahliye Tartışmaları - Son Dakika

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