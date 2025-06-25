Bilge Yazarlar Projesi Kapanış Töreni

Ankara Valisi Vasip Şahin, Bilge Yazarlar Projesi 4. Eğitim Dönemi Kapanış Programı'na katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'ndaki program, Vali Şahin'in himayelerinde gerçekleştirildi.

İl protokolü ve davetlilerin katıldığı programda, yazar İskender Pala son ders sunumu yaptı.

Programa ilişkin fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, "Program, genç kalemlere ilham veren bir buluşmaya sahne oldu. Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.