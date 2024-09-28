Bilgi Edinme Hakkı Günü Kutlaması

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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, "Bilgi edinme hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ifade edildiği üzere ifade özgürlüğünün bütünleyici bir parçasıdır, demokratik ülkelerde vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, 28 Eylül Dünya Bilgi Edinme Hakkı Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 28 Eylül gününün "Dünya Bilgiye Evrensel Erişim Günü" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bilgi edinme hakkının temel haklardan olduğuna işaret eden Fendoğlu, şöyle devam etti:

"Bilgi edinme hakkı, katılımcı, hesap verebilir, saydam bir yönetim anlayışının önemli unsurlarındandır. Yönetimin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını sağlama işlevlerinin yanında, halkın devlete karşı duyduğu güveni daha yüksek seviyeye çıkarmada da önemli bir rol oynamaktadır. Bilgi edinme hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ifade edildiği üzere ifade özgürlüğünün bütünleyici bir parçasıdır, demokratik ülkelerde vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edilmektedir."

"Bilgi edinme hakkının daha da güçlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor"

Prof. Dr. Fendoğlu, bilgi edinme hakkının, 24 Ekim 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Türkiye'de yasal güvenceye kavuştuğunu, 2010'daki Anayasa değişikliği ile de anayasal güvence kazandığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında kurulan BEDK'nin, yapılan itiraz başvurularını Anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyerek adalet, tarafsızlık ve eşitlik içinde kamu kurum ve kuruluşları karşısında vatandaşların haklarını gözeterek karara bağladığını vurgulayan Fendoğlu, son olarak 6 Eylül'de kurul üyeliğine yeni atamaların yapıldığını anımsattı.

Fendoğlu, BEDK'nin verdiği emsal kararların, kurumun internet sitesinde yayımlandığını belirterek, "Bilgi edinme hakkının daha da güçlenmesi için çalışmalarımızın kararlılıkla devam ediyor. Dünya Bilgi Edinme Hakkı Günü'müz kutlu olsun." ifadesini kullandı.