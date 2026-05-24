İstanbul Bilgi Üniversitesinin bazı öğrencileri, üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması nedeniyle Eyüpsultan'daki kampüsün girişinde eylem yaptı.
Santralİstanbul kampüsünün önünde toplanan öğrenciler çeşitli sloganlar atarak, alınan karara tepki gösterdi.
Ellerinde pankartlar taşıyan gruptakiler, eylem sırasında alkış yaparak ıslık çaldı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise üniversitenin ana kapısını girişlere kapattı.
Öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişleri ise sürüyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, 22 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bilgi Üniversitesi Öğrencilerinden Eylem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?