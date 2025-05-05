Bilim için Avrupa'yı Seç Konferansı Paris'te Başladı

Fransa'nın ev sahipliğinde uluslararası araştırmacıları Avrupa kıtasına çekmek ve bu kapsamda atılacak adımları değerlendirmek amacıyla düzenlenen uluslararası "Bilim için Avrupa'yı Seç" konferansı başkent Paris'te başladı.

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bazı bilimsel araştırma alanlarındaki kısıtlamaları ve fon kesintileri nedeniyle işinden olan "altın beyinleri" karşılamak amacıyla harekete geçti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde düzenlenen ve Avrupa üniversitelerinden temsilciler ile üst düzey siyasi yetkililerin katıldığı "Bilim için Avrupa'yı Seç" konferansında akademik özgürlük ve Avrupa kıtasının "bilimsel bağımlılığı" ile mücadele konuları ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan Fransa Eğitim Bakanı ve eski Başbakan Elisabeth Borne "ülkelerin sansürlendiği, rejimlerin kapılarını üniversitelere kapattığı" dünyada Sorbonne kapılarının her zaman bilim ve inovasyona açık olduğunu kaydetti.

ABD de dahil küresel ölçekte akademik özgürlüğün tehdit altında olduğuna dikkati çeken Borne, "Bunlarla karşı karşıya kalan Fransa ve Avrupa, tehdit altındaki araştırmacılara kapılarını açarak ve akademik özgürlük ile bilimsel bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını güçlü bir şekilde yeniden teyit ederek bu fırsatı değerlendirmelidir." dedi.

Akademik özgürlükleri tehdit edilen araştırmacıların bilimsel çalışmalarını Avrupa'da sürdürmesini sağlamak için "güçlü" bir plan sunmaları gerektiğini vurgulayan Borne, 28 Nisan'da Fransız üniversite ve araştırma enstitülerinin talepleri üzerine harekete geçtiklerini kaydetti.

Bağımsız bilim alanı hedefi

Borne, Avrupalı ortaklarla birlikte uluslararası bilim insanlarına "basit ve açık" bir mesaj verdiklerini ve kendilerinden "bilim için Avrupa'yı seçmelerini" istediklerini dile getirdi.

"Yüzyılımızda bilimsel işbirliği için yeni bir dönem başlıyor." diyen Borne, "düşünen, icat eden, üreten" insanlar için "bağımsız bir bilim alanı" yaratacakları taahhüdünde bulundu.

Borne, konferansın iki temel amaç ile toplandığını ve bunların ilkinin akademik özgürlük olduğunu ikincisinin ise akademik özgürlüğün kurulması ile Avrupa egemenliğinin garanti altına alınması olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonunun "Startup, Araştırma ve İnovasyon"dan sorumlu üyesi Ekaterina Zaharieva ise konferansta yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a böyle bir konferansa ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

"Bilim Avrupa projesinin kalbinde yer alıyor" diyen Zaharieva, bilim insanı olmanın "bir meslekten çok daha fazlası" olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın bilimsel gelişmenin "lokomotifi" olduğunu kaydeden Zaharieva, bugün bilim insanlarının siyasi sebeplerden dolayı baskı altında olduğunu ancak araştırma sahalarının Avrupa yasaları kapsamında korunacağı bir "bilim alanı" yaratmaya çalıştıklarını ve Avrupa Komisyonun bu konuda sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdi.

Avrupa, ABD'den bilim insanlarını bekliyor

ABD Başkanı Trump'ın bazı kararları bilim çevrelerinde korku ve tedirginlik yaratmıştı.

Bu kararlar kapsamında ülkedeki bazı laboratuvarlar kapatılmış ve bazı araştırma alanlarında fon kesintilerine gidilmişti.

Bundan etkilenen iklim, biyolojik çeşitlilik, kirlilik ve kadın çalışmaları gibi araştırma alanlarında çalışan yüzlerce kişi ise toplu olarak işten çıkarılmıştı.

Bazı Avrupa üniversiteleri de başta ABD'den gelecek bilim insanlarına kapılarını açmak için çeşitli girişimler başlatmıştı.