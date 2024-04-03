Bilim İnsanlarından Kuşların Geniş Kapsamlı Soyağacı

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Bilim insanları, kuşların yüzde 92'sini temsil eden geniş kapsamlı soyağacı hazırladı.

California, San Diego, Kopenhag ve Zhejiang üniversitelerinden bilim insanları tarafından geliştirilen çalışmada, son teknoloji hesaplama yöntemleri kullanılarak 363 kuş türü arasındaki 93 milyon yıllık evrimsel ilişkinin anlatıldığı belirtildi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, kuşların yüzde 92'sinin temsil edildiği bu araştırmayla "bugüne kadar en kapsamlı kuş soyağacının geliştirildiği" kaydedildi.

Çalışmada, kuşların evrimsel tarihindeki gelişmelere yer verilirken, gelişmiş kaynaklar sayesinde bilim insanlarının yüksek miktardaki gen ilişkili veriyi hızlı ve doğru şekilde analiz edebildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanlarının yeni soyağacından bir kolu gözlemleme şansı bulduğu aktarılan çalışmada, flamingo ve güvercinlerin önceki çalışmalara oranla daha uzak akraba olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi.