Bilim Kafe: Deniz ve Su Altı Bilimi Etkinliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisince koordine edilen ve 81 ilde bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" kapsamında Galatasaray Derneği'nde "su altında ve denizde bilim" konusu ele alındı.

Etkinlikte konuşan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Teoman Naskali, 8-12 yaş grubu için uygulamalı bir atölye çalışması yaptıklarını ifade etti.

Konunun deniz ve su altı bilimi olduğunu vurgulayan Naskali, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen bu potansiyelden bilimsel olarak yeterince faydalanılamadığını belirterek, gelecek nesillerden büyük beklentileri olduğunu söyledi.

Bugünkü eğitimin amacının gençleri mikro işlemcilerle tanıştırmak olduğunu dile getiren Naskali, bunun "denizde güvenlik" teması altında gerçekleştirildiğini söyledi.

Naskali, bu tarz etkinliklerin öğrencilere çok faydalı olduğuna dikkati çekerek, "Üniversitede denizler üzerine bir projemiz var. Bu, buradan türettiğimiz bir çalışma veya bir atölye diyelim. Öğrencilerimiz denizlerde güvenlik üzerine yani deniz kenarında çalışan personelin suya düştüğü anda merkeze bir sinyal ulaştıracak bir sistem geliştiriyorlar." diye konuştu.

Atölye çalışmasında denizlerde güvenlikle ilgili öğrencilerle yaptıkları cihazla ilgili bilgi veren Naskali, gençlerin de bunları yapmayı ve geliştirmeyi öğrenmelerini istediklerini kaydetti.

Etkinlikte, 8-12 yaş grubuna yönelik Uygulamalı ve Eğlenceli Bilim Atölyesi'nde, "Suya düşme tespiti", "Kablosuz haberleşme", "Robotik ve su altı teknolojileri" konuları ele alındı.