Bilişim Uzmanlarından Ücretsiz VPN Uyarısı

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Bilişim uzmanlarından VPN uyarısı

Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge;

"Ücretsiz VPN'ler kişisel verilerinizi tehlikeye atabilir"

"Ücretsiz VPN servisleri genellikle güvenli değil"

VAN - Van'daki bilişim uzmanları, Instagram'a getirilen erişim engelini kırmak için telefonlara indirilen VPN uygulamalarının kişisel verileri tehlikeye atabileceği yönünde uyarıda bulundu.

İnternette çevrimiçi gizliliği sağlayarak engellenmiş sitelere girme konusunda da imkan veren VPN'ler (Virtual Private Network) Instagram'ın kapanmasıyla gündeme gelmeye başladı. Özellikle rehber, galeri ve kamera izinleri isteyen VPN uygulamaları hakkında bilgi veren Siber Güvenlik Araştırmacısı Bilgin Berge, güvenliği artırmak için özel ve ücretli VPN servislerini tercih edilmesini öneriyor. Ücretsiz servisler genellikle kişisel verileri izlediğini veya kötüye kullanıldığını ifade eden Siber Güvenlik Araştırmacısı Berge, "İnternete giriş yaptığınızda, güvende olduğunuzu düşünseniz de gerçekte bu durum her zaman geçerli olmayabilir. Bu ister genel bir internet bağlantısı, ister özel bir VPN bağlantısı olsun fark etmiyor. VPN (Sanal Özel Ağ) kullanırken bile dikkatli olmanız gerekir. VPN, siz yurt dışındaki bir ülkenin interneti üzerinden internete bağlanmanıza imkan tanır. Ancak dolandırıcılar, hackerlar ve siber saldırganlar, VPN bağlantınızı da hedef alabilir" dedi.

"Ücretsiz VPN servisleri genellikle güvenli değil"

VPN kullanmanın güvenli olup olmadığı konusunda bazı yanlış anlamaların olduğunu dile getiren Berge, "VPN'in kendisi tam anlamıyla güvenli olmayabilir. Örneğin, ücretsiz VPN servisleri genellikle güvenli değildir. Bu tür servisler, sizin verilerinizi ve internet trafiğinizi izleyebilir. Bu tür servislerin kullanılması, kişisel bilgilerinizi riske atabilir. Ancak, eğer kendinize özel bir VPN geliştirmişseniz veya güvenilir bir firmadan VPN satın almışsanız, IP adresiniz sadece size ait olur ve bu durumda VPN'inizi daha güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz" diye konuştu.

"Karara saygı göstermek önemlidir"

VPN uygulamasının galeri, kamera veya rehber erişimini isteyebileceğine dikkat çeken Berge, sözleirni şöyle sürdürdü:

"Bu durum genellikle gereksiz bir güvenlik riski oluşturur. VPN'ler sanal ağlardır ve sadece internete erişim sağlamanız için kullanılır. Dolayısıyla, galeri veya rehber gibi kişisel verilere erişim istemesi, genellikle anlamlı değildir ve bu tür izinler vermemek en iyisidir. Bu tür izinlerin verilmesi, kişisel verilerinizin kötüye kullanılmasına neden olabilir. Ülkemizde bazı internet hizmetleri veya uygulamaları yasaklanmışsa bu karara saygı göstermek önemlidir. Ancak, bu yasaklar ticaret yapanları ve Instagram'dan gelir elde edenleri etkileyebilir. VPN kullanmak isteyenlerin güvenilir bir servis seçmesi ve bu servisin ücretini ödemesi gerekmektedir. Ücretsiz VPN servisleri genellikle kişisel verilerinizi toplar veya kötüye kullanır. Dolayısıyla, güvenli bir VPN kullanmak için, bu servislere ücret ödemek ve yalnızca güvenilir firmalardan VPN satın almak en mantıklısıdır. Unutmayın, ücretsiz bir şey sunduklarında genellikle sizden başka bir şey alıyor olabilirler, bu nedenle dikkatli olmalısınız."

(YLM-MSA-Y)