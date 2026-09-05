Bilişim ve teknoloji hizmetleri ihracatı 2025'te yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Donanmanın arama kurtarma gemileri derin denizdeki çalışmaları hassasiyetle yürütüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi, Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor

TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi ise 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarını sürdürüyor

(Utku Şimşek/Ankara) (Grafikli)

2- Türk iş dünyasının Hong Kong ziyareti Çin ve Asya-Pasifik'te işbirliklerinin kapısını aralayacak

Kuşak ve Yol Zirvesi kapsamında, iş dünyasının 7-11 Eylül'de Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne düzenlemeyi planladığı ziyaret, ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, yatırım ve işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesini amaçlıyor

Ziyaret, Türk şirketlerinin bölge üzerinden, Çin başta olmak üzere, Asya-Pasifik pazarlarına erişimin artırılması, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projelerde Türk firmalarının daha fazla rol üstlenmeleri açısından da önem taşıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Bilişim ve teknoloji hizmetleri ihracatı 2025 itibarıyla 7 milyar dolara yaklaştı

Sektörün toplam hizmet ihracatı içindeki payı bir önceki yıla göre artış göstererek yüzde 5,4'e çıktı

Bilişim ve teknoloji alanındaki toplam dış ticaret hacmi 13 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Almanya'ya ihracat 8 ayda 13,6 milyar dolara ulaştı

Almanya'ya ocak-ağustos döneminde en fazla ihracat, sektör bazında 4 milyar 441,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi tarafından, il bazında ise 5 milyar 235,9 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Otomotiv ihracatı 8 ayda güçlü performansını sürdürdü

Otomotiv endüstrisinin ihracatı, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 27,2 milyar dolara ulaştı

Otomotivde en fazla ihracat 4,4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,4 milyar dolarla İtalya ve 2,2 milyar dolarla İspanya takip etti.

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- El Nino enerji piyasalarında talep ve üretim dengesini etkiliyor

Güçlenmesi beklenen El Nino'nun etkilerinin, elektrik talebinden hidroelektrik ve yenilenebilir enerji üretimine, doğal gaz ve LNG kullanımından enerji taşımacılığına kadar uzanacağı öngörülüyor

ICIS Enerji Analitiği Başkanı Andreas Schroeder: "Daha yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi El Nino kaynaklı hava şoklarının enerji sektöründeki etkisini absorbe etmeye yardımcı oluyor"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

7- DOSYA HABER - Süper Lig kulüpleri 201 transfer yaptı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 18 ekip, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde 201 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Ligin yeni ekiplerinden Çorum FK, transfer döneminde en fazla futbolcuyla sözleşme imzalayan kulüp oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe 5'er transferle en az takviye yapan kulüpler oldu

(Bozhan Memiş/İstanbul)

8- Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon avro karşılığında Rafael Leao'yu transfer ederek uluslararası kamuoyunda ses getirdi

Galatasaray, bu transfer döneminde yaklaşık 78,5 milyon avro harcadı

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı 5 oyuncunun yaş ortalaması 22,6 oldu

(Can Öcal/İstanbul)

9- Beşiktaş, "iddialı" bir transfer dönemini geride bıraktı

Siyah-beyazlı takım, 10 futbolcuyu renklerine bağlarken, 21 oyuncuyla da yol ayrımına gitti

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Al-Musrati, Hadziahmetovic, Onana ve Joao Mario'nun sözleşmeleri feshedildi

Siyah-beyazlılarda 30 yaş üstü tek transfer olarak Trossard dikkati çekti

(Metin Arslancan/İstanbul)

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