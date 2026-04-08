Bill Ackman, Universal Music Group'u Satın Alma Planını Açıkladı

08.04.2026 00:00
Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Pershing Square Capital aracılığıyla dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music Group'u (UMG) 64 milyar dolara satın almayı planlıyor. Bu strateji, Ackman'ın şirketini modern bir Berkshire Hathaway'e dönüştürme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Milyarder yatırımcı Bill Ackman'ın hedge fonu Pershing Square Capital, Taylor Swift, Bad Bunny, Bob Dylan ve Beatles gibi sanatçıları bünyesinde barındıran dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music Group'u (UMG) satın alma planlarını duyurdu. Bu hamle, Ackman'ın şirketini modern bir Berkshire Hathaway'e dönüştürme ve Warren Buffett gibi bir figür olma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Dün açıklanan 64 milyar dolarlık teklif, UMG ve Ackman'ın Pershing Square SPARC Holdings şirketlerinin birleşmesini öngörüyor ve yeni yapının yıl sonuna kadar New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi bekleniyor. Ackman, UMG'nin hisse fiyatının müzik işinin performansıyla ilgisi olmayan sorunlar nedeniyle düştüğünü belirterek, bu işlemin bu sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Ackman, Warren Buffett'ın hayranı olarak, bu satın alma ile kalıcı sermayeye erişim sağlamayı hedefliyor. Pershing, UMG'nin ABD borsasında listelenmesinin gecikmesi, bilanço yetersizliği ve iletişim sorunları gibi zayıflıklarına dikkat çekti. Bu hamle, Buffett'ın 1988'de Coca-Cola yatırımına benzetiliyor ve Ackman, UMG'nin müzik sektöründeki kalıcı konumunu uzun vadeli bir fırsat olarak görüyor.

Geçmişte, Ackman'ın 2024 yılında planlanan 25 milyar dolarlık IPO hedefi yatırımcı desteği eksikliği nedeniyle başarısız olmuştu. Universal Music Group henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Pershing ek yorumdan kaçındı.

