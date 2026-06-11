Bill Gates, Epstein ile Şantaj İddiasını Yalanladı - Son Dakika
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Bill Gates, Epstein ile Şantaj İddiasını Yalanladı

11.06.2026 09:13
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Gates, Epstein'ın kendisine şantaj yapmaya çalıştığını ancak kişisel ilişki kurmaya yanaşmadığını belirtti.

Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, ABD Kongresine verdiği ifadede, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kendisine evlilik dışı ilişkileri üzerinden şantaj yapmaya çalıştığını belirtti.

Gates, ABD Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesine kapalı kapılar ardında ifade verdi. Hazırlanmış açılış konuşması ise Gates'in internet sitesinde kamuoyuna sunuldu.

Buna göre Gates, Epstein'in suç teşkil eden herhangi bir eylemine şahit olmadığını söyleyerek, "(Epstein'in) adasına, çiftliğine ya da Florida'daki evine hiçbir zaman gitmedim. Kimseyi mağdur etmedim. Kendisi benimle kişisel bir ilişki kurmaya çalışmış olabilir ancak ben hiçbir zaman böyle bir şeye ilgi duymadım ve karşılık vermedim." ifadelerini kullandı.

Gates, Epstein ile 2011'de tanıştığını ve bağış konusunda görüşmeler yaptığını ancak ilişkisini 2014'te bitirdiğini anlattı.

Epstein'in kendisinin hayatıyla ilgili özel bilgilere eriştiğini kaydeden Gates, evlilik dışı ilişkilerini de öğrendiğini dile getirdi.

Gates, "Epstein, benim ihanetlerimi, üzerine bazı yalanlar ekleyerek kendisiyle tekrar ilişki kurmam için kullanmaya çalıştı. Bunda başarısız oldu." dedi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ???Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bill Gates, Epstein ile Şantaj İddiasını Yalanladı - Son Dakika

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