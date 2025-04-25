BİLSEM Öğrencilerinin \'Doğa\' Sergisi CerModern\'de

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) atölyesi öğrencilerinin hazırladığı "Doğa" konulu sergi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

CerModern'in Hub Sanat Mekanı'ndaki serginin açılışına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil katıldı.

Açılışın ardından BİLSEM öğrencileri, ziyaretçilere çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Sergi kapsamında ayrıca piyano dinletisi sunuldu.

Mamak BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni Betül Yağız'ın danışmanlığında hazırlanan sergide, 25 öğrencinin 50 eseri yer alıyor.

Yağız, AA muhabirine, sergide doğanın yok oluşuna dikkati çekmek, insanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla doğa temasını işlediklerini söyledi.

Geleneksel Türk motiflerinden aile yapısına, kuş ve hayvan portrelerinden çağdaş desenlere kadar pek çok unsurun harmanlanmasıyla hazırlanan sergi, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.