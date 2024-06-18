Binali Yıldırım'a dört boynuzlu koç hediye edildi - Son Dakika
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Binali Yıldırım'a dört boynuzlu koç hediye edildi

Binali Yıldırım\'a dört boynuzlu koç hediye edildi

Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde besici Mehmet Koçak'ın dört boynuzlu koçu, köy muhtarı Ali Kuvvet tarafından 20 bin liraya satın alınarak son başbakan Binali Yıldırım'a hediye edildi. Yıldırım; 'Koç gelmeden gümbürtüsü geldi' dedi.

18.06.2024 11:52
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Binali Yıldırım: "Koç gelemden gürültüsü geldi"
TOKAT - Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde besici Mehmet Koçak'ın dört boynuzlu koçu, köy muhtarı Ali Kuvvet tarafından 20 bin liraya satın alınarak son başbakan Binali Yıldırım'a hediye edildi. Yıldırım; "Koç gelmeden gümbürtüsü geldi" dedi. Tokat'ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, çiftliğindeki kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark etti. Bu yıl aynı koyundan bir kuzu daha alan Koçak, bu kuzunun da dört boynuzlu olduğunu gördü. Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet, koça büyük ilgi gösterdi. 4 boynuzlu koç için pazarlık yapan Kuvvet, 20 bin lira karşılığında satın aldığı koçu köye yapılan hizmetlerde katkıları olan son başbakan Binali Yıldırım'a hediye etti. Teslim sırasında telefonda konuşan Yıldırım; "Ali bey burada geldi, koçu aldı. 'Koç gelmeden gürültüsü geldi' dedi." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Binali Yıldırım'a dört boynuzlu koç hediye edildi - Son Dakika

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