Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi olarak KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.
Yıldırım paylaşımında, "KKTC'nin, TDT'de gözlemci üye sıfatıyla kültürel, sanat, eğitim, teknolojik faaliyetlere daha fazla katılması konusunda üye devletlerce teşvik edilmesi arzusundayız." ifadesine yer verdi.
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