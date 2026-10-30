Binance, siber saldırıda etkilenen 6,3 milyar dolarlık varlığın kaybını karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Binance, siber saldırıda etkilenen 6,3 milyar dolarlık varlığın kaybını karşılayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binance, siber saldırıda etkilenen 6,3 milyar dolarlık varlığın kaybını karşılayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance, siber saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığın etkilendiğini, yaklaşık 3 milyar doların dondurulduğunu ve kayıpların şirketçe karşılanacağını açıkladı. Binance TR ise Türkiye'deki kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

(ANKARA) - Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, platformuna yönelik siber saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığın etkilendiğini açıkladı. Şirket, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu ve oluşacak tüm kayıpların şirket tarafından karşılanacağını bildirdi. Binance TR ise Türkiye'deki kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Binance, bugün yaptığı açıklamada, saldırının şirket çalışanlarından birinin bilgisayarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirilmiş olabileceğini bildirdi. İlk incelemelere göre saldırganlar, bu yolla Binance sistemlerine erişerek yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdi.

Şirket, kripto para cüzdanlarını koruyan özel anahtarların ele geçirildiğine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılmadığını belirtti. Binance, olaydan etkilenen varlıkların toplam değerinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olduğunu, blockchain şirketleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda bunun yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümünün dondurulduğunu açıkladı.

Şirket, güvenlik kontrolleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Binance, kayıpların şirket kaynakları ve acil durumlar için oluşturulan SAFU fonundan karşılanacağını ve kullanıcıların zararının karşılanacağını bildirdi.

BINANCE TR: KULLANICI VARLIKLARI GÜVENDE

Binance TR ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve platformumuzdaki hizmetler kesintisiz şekilde devam etmektedir" denildi. Binance TR, güvenlik süreçlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA
TeknolojiTürkiyeFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
11:09
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
11:06
Binance saldırısında yeni gelişme Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:17:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Binance, siber saldırıda etkilenen 6,3 milyar dolarlık varlığın kaybını karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android