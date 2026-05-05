1) BİNANIN BODRUM KATINDAKİ YANGINDA 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BİNGÖL'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, 13 kişi dumandan etkilendi.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katında öğleden sonra yangın çıktı. Duman kısa sürede binaya yayılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla binadaki kişileri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi, 8 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.