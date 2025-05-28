Bingöl Balı'na AB Tescili - Son Dakika
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Bingöl Balı'na AB Tescili

Bingöl Balı\'na AB Tescili
28.05.2025 21:10
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Bingöl'de Türkiye'nin ilk AB tescilli balı için proje lansmanı yapıldı, üreticilere destek vurgulandı.

Bingöl'de Valilik öncülüğünde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen "ilk Türk balı" olan Bingöl balı için proje lansmanı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nden bir belge alabilmenin çok zor olduğunu söyledi.

"Avrupa Birliği'nden belge aldığınız zaman dünyadaki herkes bilir ki bu işin kompetanı budur." diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu belgeyi alan markaysa, ürünse bunun üzerine ürün yoktur. Dolayısıyla hakikaten çok uzun bir süreçti. Üniversitemizin öncülüğünde alınan Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi çok önemli bir kazanımdır ve üreticimize de haklı bir şekilde kazanç elde ediyor. Zirveye çıkmak belli bir güç ve emek ister ama zirvede durmak çok daha büyük bir emek ister. Yukarıda rüzgarlar çok sert ve yoğun eser. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz yerde durmanız lazım. Bunun için de kaliteden ödün vermememiz lazım."

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik de üniversitelerinin tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot ilan edildiği günden itibaren iç ve dış paydaşlar ve programla ilgili diğer kuruluşlarla sürekli istişareler gerçekleştirdiğini belirterek, arı ve arı ürünleri ile ekonomik değeri yüksek bitkilerin tespitine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar planladıklarını ve hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de 8 farklı bal türünün literatüre girmesinin, arıcıların ve üniversitelerin katkısıyla gerçekleştiğini belirtti.

Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver de bütün çabalarının Bingöl balının sürdürülebilir şekilde üretilmesi, markalaşması ve tüketiciye ulaştırılması olduğunu dile getirdi.

Migros olarak üreticilerin yanında olduklarını ve onlara eğitimler vererek, üretim için yönlendirdiklerini anlatan Ünver, "Avrupa standartlarında akreditasyon alabilmek, o kaliteyi yakalamak için üretim testlerinin geliştirilmesinde her zaman yanlarında olduk. Bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman tüketiciye ulaştırılması için şu anda 500'den fazla mağazamızda raflarda Bingöl balına yer vererek tüketiciye ulaştırdık. Gayet de güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay da Bingöl'ün ekonomisini değere dönüştürmek, üreticilerin pazar sorununu çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

Programın ikinci oturumunda, ilgili kurumların uzman personelleri tarafından arı ve arı ürünleri yetiştiricilerine yönelik çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programı yarın Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu'nda devam edecek.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Uğur Tutkan, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, kurum müdürleri ve arıcılar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avrupa Birliği, Hamdi Usta, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Balı'na AB Tescili - Son Dakika

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