Bingöl Balı ve Osmaniye Yer Fıstığı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Bingöl Balı ve Osmaniye Yer Fıstığı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bingöl balının ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, Osmaniye yer fıstığının AB'den coğrafi işaret tescili alan 22. ürün olduğunu belirtirken, Bingöl balının da AB coğrafi işaretli ilk bal olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, yerel ve coğrafi işaretli ürünler için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

10.07.2024 10:07
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bingöl balı, AB coğrafi işaretli ilk balımız. AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl balı oldu" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl balı, AB coğrafi işaretli ilk balımız. AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl balı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Osmaniye yer fıstığının da Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 22. ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Osmaniye'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sait Çenet'i, Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Osmaniye, Bingöl, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Balı ve Osmaniye Yer Fıstığı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl Balı ve Osmaniye Yer Fıstığı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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