Bingöl Başsavcısı Akın, denetimli serbestlikteki çocukların taleplerini dinledi

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki çocuklarla bir araya geldi.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Müdürlük bünyesindeki çocuklarla buluşan Başsavcı Akın, çocukların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Çocukların eğitim durumları, karşılaştıkları sorunlar ve gelecek hayalleri hakkında bilgi alan Akın, çocuklarla birebir ilgilendi.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen Akın, gençlerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların önemine değindi.

Akın, bir çocuğu suça sürükleyen şartların ortadan kaldırılmasının, çocuklara yalnız olmadıklarının ve toplumun bir parçası olduklarının hissettirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Denetimli serbestlik sisteminin yalnızca bir ceza uygulaması olmadığını ifade eden Akın, eğitim ve rehabilitasyonla çocuklara yeni bir başlangıç fırsatı sunulmasının önemini anlattı.