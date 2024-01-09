Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Sert, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğraflarına oy veren Usta, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze: Kanıt"ta ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karelerini seçti.

Başsavcı Abdullah Sert, tüm kategorideki fotoğrafların güzel olduğunu söyledi.

Gazze'deki her fotoğrafın bir yaşamı, vahşeti açıkladığını kaydeden Sert, "Bu zulmü ve insanlık soykırımını durdurmak adına çok daha fazlasını yapmak gerekiyor. Gazze'deki fotoğraflarda insanlık adına hiçbir şey yok. Vicdanların öldüğü aslında yemek yerken, nefes alırken bile utanmamız gereken kareler olarak değerlendiriyorum." dedi.

Deprem fotoğraflarını da seçerken zorlandığını belirten Sert, oylamada fotoğrafları yer alan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.