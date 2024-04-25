Bingöl'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bingöl\'de 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bingöl'de çeşitli suçlardan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.B, İl Jandarma İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

25.04.2024 12:38
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Bingöl'de çeşitli suçlardan 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma İstihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.B'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Bingöl, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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