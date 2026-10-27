Bingöl'de 200 kişinin katıldığı tatbikatta 7,8'lik deprem senaryosu uygulandı - Son Dakika
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Bingöl'de 200 kişinin katıldığı tatbikatta 7,8'lik deprem senaryosu uygulandı

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Bingöl\'de 200 kişinin katıldığı tatbikatta 7,8\'lik deprem senaryosu uygulandı
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Bingöl'de UMKE koordinasyonunda 200 personelin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, Yedisu ilçesinde 7,8 büyüklüğünde deprem senaryosu uygulandı. Tatbikatta yangın, kaza ve enkazlara müdahale edildi; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Bingöl'de UMKE koordinasyonunda 200 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği, Yedisu ilçesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sırasında meydana gelen yangın ve kazalara, yıkılan binaların enkazına müdahale edildi.

Enkazdan çıkarılan yaralılar ve eş zamanlı olarak trafik kazasında yaralananlar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Tatbikatta Bingöl ve Muş UMKE ekipleri ile AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) gönüllülerinden oluşan 200 kişi görev aldı.

Tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bingöl Valisi Cahit Çelik, tatbikatın gerçekleştirildiği 105 dönümlük alanın uluslararası sertifikasyona sahip olduğunu söyledi.

Tatbikatın başarılı geçtiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her tatbikat, gerçek bir afet meydana geldiğinde müdahaleyi daha rahat, iyi ve güçlü şekilde gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bingöl'ün en büyük gerçeği ve sorunu deprem. Türkiye açısından çok önemli olan iki ana fay hattının bulunduğu bir bölgede yer alıyoruz. Bu nedenle afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Afetlerde en önemli husus, afetlerden önce risk azaltma dediğimiz hazırlık safhasıdır. Hazırlık aşamasında ne kadar güçlü olursak, kendimizi ne kadar iyi yetiştirirsek ve müdahale kapasitemizi ne kadar geliştirirsek afet anındaki müdahalemiz de o kadar güçlü olur. İnşallah bu anlamda il ve ülke olarak daha güçlü hale geliriz. Bu tatbikatları daha sık yapacağız."

Vali Çelik, tatbikatın başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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