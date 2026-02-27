Bingöl'de 35 Köy Yolu Kapandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi, birçok esnaf kepenk açamadı. Yağış ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),