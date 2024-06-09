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Bingöl'de 6 öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi

BİNGÖL - Bingöl'de yapılan YKS'nin Alan Yeterlilik Sınavına giren 6 öğrenciyi, asayiş ekipleri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavına binlerce öğrenci girdi. Dün olduğu gibi bugün de kimliğini evde unutan 2 ve sınava geç kalan 4 öğrencinin imdadına asayiş ekipleri yetişti. Öğrenciler sorunsuz bir şekilde ekipler eşliğinde okullara bırakıldı. Aileler, polis ekiplerine teşekkür etti.