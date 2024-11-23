Bingöl'de 7 Gün Süreyle Toplanma Eylemleri Yasaklandı - Son Dakika
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Bingöl'de 7 Gün Süreyle Toplanma Eylemleri Yasaklandı

Bingöl\'de 7 Gün Süreyle Toplanma Eylemleri Yasaklandı

Bingöl Valiliği, terör örgütlerinin eylem planlarını engellemek amacıyla açık alanlarda yapılacak her türlü toplanma, yürüyüş ve basın açıklamasını 29 Kasım 2024 tarihine kadar yasakladı.

23.11.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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BİNGÖL Valiliği, kent genelinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin 29 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklandığı duyuruldu. Valilik, açıklamasında, "Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezası almaları nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak yerlerine Mülki İdare Amirlerinin Başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi tarzı eylemlerin gerçekleştirilebileceği şeklinde bilgiler elde edilmiştir. PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere, yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden terör örgütleri ile terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları olarak faaliyet göstermeye çalışan bölücü, marjinal, provokatif grup, oluşum ve yapılar tarafından, Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bir eylem biçimi olarak istismar edildiği, terör örgütlerinin -sözde talimatlarıyla eylem/etkinliklerin kanunlara aykırı bir zeminde yapılarak toplumsal kaos ve yaygın şiddet ortamı yaratılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Bu itibarla; yukarıda anılan gerekçeler doğrultusunda, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram ve resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi hükümleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. Maddelerine istinaden 23.11.2024 günü saat: 00.01'den 29.11.2024 günü saat: 23.59'a kadar olmak üzere 7 gün süre ile Bingöl il sınırları, il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil, içerisinde yasaklanmasına, ilimiz merkezinden ve ilçelerimizden, il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil veya çevre İllerden bireysel veya toplu olarak İlimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların toplu veya bireysel bir şekilde muhtelif araçlarla İlimiz ve İlçelerimiz sınırlarına girişlerinin ve geçişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi hükümleri gereğince izin verilmeyerek yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de 7 Gün Süreyle Toplanma Eylemleri Yasaklandı - Son Dakika

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