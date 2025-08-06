Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi - Son Dakika
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Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi

Tutuklu CHP\'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
06.08.2025 19:18
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Murat Çalık'ın yeniden cezaevine sevk edilmesi ailesini derinden sarsarken, oğlunu göremeyen anne Gülümser Çalık fenalık geçirdi. Murat Çalık'ın durumunun ne olacağı merak konusu olurken, ailenin yaşadığı zorluklar gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen ve sağlık durumu nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gördüğü tedavinin ardından bugün tekrar cezaevine sevk edildi.

MURAT ÇALIK, YENİDEN CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Geçmişte iki kez kanser tedavisi görerek hastalığı yenen Çalık, cezaevinde 21 kilo vermesi üzerine lenfoma şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. Kemik iliği biyopsisi alınarak yeniden cezaevine gönderilen Çalık cezaevinde yeniden fenalaşmış ve Adli Tıp Kurumu'nun yeniden değerlendirilme talep edilmiş ve 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'nin hematoloji servisine yatırılmıştı.

Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi

Çalık'a sevk edildiği Şehir Hastanesi'nde yeniden kemik iliği biopsisi yapıldı. Çalık'ın hastanede tedavi gördüğü süre boyunca annesi, eşi ve iki kız kardeşi ile sevenleri hastane önünde nöbetlerini sürdürdüler. Öte yandan, tetkikleri tamamlanan Çalık hakkında bugün hastane raporu hazırlandı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalık ise uzun süren bekleyişin ardından saat 17.00 sularında yeniden Buca Cezaevine sevk edildi.

Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi

OĞLUNU GÖREMEYEN ANNE ÇALIK FENALIK GEÇİRDİ

Oğlunu günlerdir göremeden anne Gülümser Çalık ise sevki beklerken oğlunun gösterilmemesine tepki gösterdi. Araçların çıkışı kimsenin görmeyeceği şekilde kapatmasına itiraz eden anne Gülümser Çalık, "Ben dimdik ayaktayım, oğlumun arkasındayım. Oğlumun suçu yok. Oğlum tertemiz, vicdanlı, namuslu bir insan. Benim oğlum bana 'Anne üzülme. Benim vicdanım rahat' dedi. Çünkü ben onu öyle yetiştirdim. Vatanını, milletini, bayrağını seven bir çocuk. Çalışkan, dürüst. İnceleyin. Elinizde her şey. Bakın, dosyalarını inceleyin. Gizli kapaklı bir şey yok. Kötü hissediyorum kendii. Şu parmaklıkları kırmak istiyorum. Benim bütün vücudum sallanıyor. Kötüyüm. Ama ayaktayım. Gerekirse cezaevinin orada yatıp kalkacağım. Gitmeyeceğim bir yere" dedi.

Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi

Murat Çalık'ın ailesine gösterilmeden cezaevine sevk edilmesinin ardından aile üyeleri isyan etti. Çalık'ın kız kardeşleri ve aile yakınları, 'Terörist mi' sözleriyle gösterilen muameleye tepki gösterdiler. Anne Gülümser Çalık ve ablası Yeşim Çalık, fenalık geçirdi ve bayıldı. Gülümser Çalık fenalaştığı sırada ambulans talep edildi ancak ambulansın gönderilmemesi nedeniyle Gülümser Çalık ve Yeşim Çalık, özel araçla hastaneye götürüldüler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi - Son Dakika

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