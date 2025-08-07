Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos\'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarda alışveriş yaparken nakit para derdi sona eriyor. Türkiye genelinde yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor.

NAKTİ OLMAYANLAR ALIŞVERİŞE DEVAM EDEBİLECEK

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, pazar alışverişini kredi veya banka kartıyla kolayca yapabilecek. Nakit parası olmayan tüketiciler de alışverişine ara vermeden devam edebilecek.

POS CİHAZI KULLANMAK ZORUNLU HALE GELİYOR

Uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Tüm pazarcı esnafı, bu tarihten itibaren POS cihazı kullanmakla yükümlü olacak. Komisyon oranlarının yüksekliği konusunda gelen talepler üzerine bankalarla görüşmeler yapıldı ve indirim sağlandı.

HEM VATANDAŞ HEM DE ESNAF KAZANACAK

Yetkililer, bu sistemle hem vatandaşın hem de esnafın kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Kaynak: Kanal D