Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos\'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarda alışveriş yaparken nakit para derdi sona eriyor. Türkiye genelinde yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor.
Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, pazar alışverişini kredi veya banka kartıyla kolayca yapabilecek. Nakit parası olmayan tüketiciler de alışverişine ara vermeden devam edebilecek.
Uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Tüm pazarcı esnafı, bu tarihten itibaren POS cihazı kullanmakla yükümlü olacak. Komisyon oranlarının yüksekliği konusunda gelen talepler üzerine bankalarla görüşmeler yapıldı ve indirim sağlandı.
Yetkililer, bu sistemle hem vatandaşın hem de esnafın kazançlı çıkacağını belirtiyor.
Kaynak: Kanal D
