Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Alikahya Mahallesi'nde bulunan Hyundai otomobil fabrikasının, araçlarını dolu yağışından korumak amacıyla ses bombası kullandığı iddiası, çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

Özellikle kurak geçen yaz aylarında yağmura ihtiyaç duyduklarını belirten vatandaşlar, bu uygulamanın durdurulmasını istiyor. Meteoroloji'nin yağış uyarılarının yapıldığı günlerde ses bombası seslerini sık sık duyduklarını söyleyen ilçe sakinleri, bu durumun doğal dengeyi etkilediğini düşünüyor.

"BİZ YAĞMUR BEKLERKEN SES BOMBASI ATILIYOR"

Yaşananlara tepki gösteren mahalle sakinlerinden Yüksel Yurt, "Biz yağmur beklerken ses bombası atılarak yağmurun yağması engelleniyor. Bulutları dağıtıyorlar. Bu işlem Hyundai tarafından 15 senedir yapılıyor. Arabalara zarar vermesin diye doluya karşı ses bombası atılıyor" dedi.

"HER CUMA YAĞMUR DUASINA ÇIKIYORUZ"

Kurt, iki gündür sıklıkla ses bombası sesi duyduklarını ifade ederek, "Her yerde kuraklık var, biz yağmur beklerken yağışa izin verilmiyor" diye konuştu.