Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

Siyasi kulisler yeni bir ittifak hareketiyle çalkalanıyor. İddiaya göre; İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden bazı yetkili ve etkili isimler, ortak siyasi çizgide buluşarak "Milli Egemenlik Partisi" adıyla yeni bir oluşuma gitmeye hazırlanıyor. Henüz resmiyet kazanmasa da temasların sürdüğü ve yapılan görüşmelerde temel ilkelerin belirlendiği öğrenildi.

MERKEZE MİLLİYETÇİLİĞİ ALACAKLAR

Söz konusu oluşumun, özellikle milliyetçi, devletçi ve güvenlik odaklı politikaları merkeze alacağı, geniş tabanlı bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedeflediği ifade ediliyor.

YAVAŞ'A TEKLİF GÖTÜRECEKLER

Yeni siyasi hareketin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Her iki partiden bazı kurmayların, Yavaş'ın toplumdaki güvenilir ve birleştirici imajı nedeniyle bu teklifin güçlü bir zemine oturabileceğini düşündüğü belirtiliyor.

ANKETLERDEKİ BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

ASAL araştırmanın Temmuz 2025 tarihli son anketi olası ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim senaryolarında dengelerin nasıl şekillenebileceğine dair dikkat çekici veriler ortaya koymuştu. 1.985 kişiyle yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, farklı adaylar karşısındaki oy oranları ölçülmüştü. Anketteki en çarpıcı tablo, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısındaki üstünlüğü olmuştu.

TURHAN ÇÖMEZ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

İYİ Parti Balıkesir milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Şule Aydın'ın "İYİ Parti milliyetçilerle bütünleşecek mi? Zafer Partisiyle?" sorusuna "Bütünleşik ittifakın tesis edilmesi, ortak zeminin büyütülmesi ve ortak vizyon ve hayalle yola devam edilmesi hepimizin sorumluluğu" sözleriyle yeşil ışık yakmıştı.

ÖZDAĞ'DAN CHP'YE REST

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terörsüz Türkiye komisyonuyla ilgili CHP lideri Özel ile yaptığı bir görüşmede "AKP'nin masasındaki ankette bizim oyumuz yüzde 6. İYİ Parti'de 8'ler civarında. Komisyona girerseniz sizinle ittifak yapmayız" şeklinde net bir mesaj verdiği ifade edilmişti.