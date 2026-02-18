Bingöl'de Ahır Yangını: 6 Hayvan Telef Oldu

Bingöl'de ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Haziran köyünde, gece saatlerinde bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, ahırın bitişiğindeki eve de sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu, ev kullanılamaz hale geldi.