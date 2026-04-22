Bingöl'de Aile Eğitimi Programı
Bingöl'de Aile Eğitimi Programı

Bingöl'de Aile Eğitimi Programı
22.04.2026 12:57
Okul ve aile iş birliğini güçlendiren programda güvenli eğitim ve sağlıklı iletişim vurgulandı.

Bingöl'de Güveçli İlkokulu ve Ortaokulu'nda okul ve aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Aile Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Saim Çakar başkanlığında düzenlenen programda öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde velilere, çocukların güvenli bir eğitim ortamında yetişmesinde okul ve ailenin ortak sorumluluğu olduğu anlatıldı.

Programda, öğrencilerin kendilerini okulda güvende hissetmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve akademik başarılarının artırılmasında aile desteğinin önemi üzerinde duruldu.

Eğitimde ayrıca aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocuklarla doğru iletişim kurulması ve okul aile arasındaki bağın sürekli canlı tutulmasının gerekliliği değerlendirildi.

Velilerin görüş ve önerilerinin de alındığı programda istişare imkanı sağlandı.

Okul yönetiminin öğrencilerin huzurlu, güvenli ve başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla okul aile iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Aile Eğitimi Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bingöl'de Aile Eğitimi Programı - Son Dakika
