Bingöl\'de Bal Hasadı İçin Yoğun Mesai

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde arıcılar, coğrafi işaret tescilli balın hasadına sayılı günler kala yoğun mesai yapıyor. Endemik bitki çeşitliliği ve bu yılki yağışların etkisiyle verimli bir sezon bekleyen üreticiler, kaliteli bal elde edebilmek için gün boyu kovanların bakımını sürdürüyor.

Geven, kekik başta olmak üzere çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Karlıova, zengin florasıyla hem bölgedeki hem de farklı illerden gelen gezgin arıcıları ağırlıyor. Coğrafi işaret tescilli Bingöl balının önemli üretim merkezlerinden biri olan ilçede hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler kaliteli ve verimli bal elde edebilmek için kovanların günlük bakımını aksatmıyor. Arıların gelişimini yakından takip eden üreticiler, hasat öncesi yoğun mesai harcıyor.

'BU YIL BAL KALİTESİNİN DAHA YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORUZ'

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapan, 4 çocuk babası Cebrail Yıldız (45), bu yıl yağışların yeterli olması nedeniyle bitki örtüsünün zenginleştiğini ve bunun bal kalitesine olumlu yansıdığını ifade ederek, "Boş kasnakları kovanlara koyuyoruz ve arılar önce doğal mumlarını örüyor. Yapay petek kullanmıyoruz. Bal hasadına yaklaşık 20-25 gün içinde başlamayı planlıyoruz. Gevenler açtı ve bal akımı başladı. Şu anda kuzey rüzgarı esiyor. Bizim için güney rüzgarının esmemesi önemli. Çünkü güney rüzgarı bitkileri kurutuyor, kuzey rüzgarı ise nem getiriyor. Bu yıl bal kalitesinin son birkaç yılın en iyisi olacağını düşünüyoruz. Geven çok iyi çiçek açtı. Bingöl balının dünyada tanınmasının ve coğrafi işaret almasının en önemli nedeni zengin doğası, endemik bitki çeşitliliği ve üreticilerin emeğidir. Biz de gün boyu arılarımızla ilgileniyor, daha kaliteli ve verimli bal üretmek için sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyoruz" diye konuştu.