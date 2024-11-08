Bingöl\'de Banka Tırında Yangın

Bingöl'de çıkan yangın sonucu bir bankaya ait mobil şube tırı kullanılamaz hale geldi.
Genç Caddesi'nde bir bankaya ait mobil şube tırında elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bankanın mobil şube tırı kullanılamaz hale geldi.
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