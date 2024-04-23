Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, bedensel engelli çocuklara akülü tekerlekli sandalye hediye etti

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla bedensel engelli 3 çocuk ve gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan 3 bedensel engelliye destek sağlamak için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'ın koordinesinde yapılan çalışma sonucu 2'si genç, biri kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye alındı.

Kent Park'ta İl Emniyet Müdürü Orhan'ın katılımıyla düzenlenen programda tekerlekli sandalyeler engelli bireylere hediye edildi.

Çocuk ve gençlerle sohbet eden Orhan, her zaman kendilerine destek vereceklerini iletti.

Orhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan dolayısıyla çocukların bayramını kutladığını söyledi.

Orhan, "Böyle bir şeye vesile olduğumuz için son derece sevinçliyiz, mutluyuz. Hem 23 Nisan'ı kutlayalım hem de çocuklara bir bayram sevinci yaşatalım istedik." diye konuştu.