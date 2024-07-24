Bingöl'de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Güncel

Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

Valilikten yapılan açıklamada da saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin kesici aletle vatandaşlara saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Usta, şunları kaydetti:

"Bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak, 9 vatandaşımızı yaralamıştır. 2 vatandaşımız maalesef vefat etmiş, yaralılardan 1 vatandaşımız Erzurum'a nakledilmiş, diğer 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Olay sonrası kaçan saldırgan Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir."

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ölen 2 kişiden birinin cenazesi toprağa verildi

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Erdal Çaparlar'ın (45) cenazesi, Genç Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Çaparlar'ın cenazesi Bediuzzaman Said Nursi Camisi'nde kılınan namazın ardından Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çaparlar'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Çaparlar'ın eşi, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden 75 yaşındaki Burhanettin Budancamanak'ın cenazesinin ise Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.