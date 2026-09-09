Bingöl\'de bina stoku için deprem risk envanteri protokolü imzalandı

Bingöl'de bina stokunun mevcut durumunun belirlenmesi ve deprem risklerinin daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla yürütülecek proje için protokol imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Bingöl CBS Tabanlı Bina Ölçekli Risk Envanteri Eğitimi" projesinin protokol imza törenine Vali Cahit Çelik, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasip Ekici ile İl Genel Meclisi Doğal Afet ve Depreme Hazırlık İzleme Komisyonu Başkanı Emre Bulşu katıldı.

Proje kapsamında il merkezindeki yapıların kat sayısı, yapım yılı, ticari alan, yapı nizamı, bodrum kat ve benzeri özelliklerine ilişkin veriler mobil Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı sokak tarama yöntemiyle toplanacak ve dijital ortama aktarılacak.

Vali Cahit Çelik, burada yaptığı açıklamada, Bingöl'ün deprem açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğunu anımsattı.

Proje kapsamında binaların mevcut durumlarının belirleneceğini belirten Çelik, ekiplerin sahada yapacağı gözlemsel incelemelerle binaların fiziki durumlarının tespit edileceğini aktardı.

"Elde edilecek veriler yapı stokumuzun yenilenmesi ve bundan sonra alacağımız tedbirler konusunda bize rehberlik edecek." diyen Çelik, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

Doğal Afet ve Depreme Hazırlık İzleme Komisyonu Başkanı ve yüksek inşaat mühendisi Emre Bulşu da Bingöl'ün afet ve deprem risklerine karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Oluşturulacak veri altyapısının kentsel dönüşüm, yapıların güçlendirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve geleceğe yönelik şehir planlaması çalışmalarında önemli bir referans oluşturacağına işaret eden Bulşu, Bingöl'ün afetlere karşı hazırlık kapasitesinin artırılması ve yapı güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.