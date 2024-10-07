Bingöl\'de Boruda Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Bingöl'de borunun içerisinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
BİNGÖL - Bingöl'de borunun içerisinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Uydukent bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir borunun içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, boruyu keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, sağlık taraması için veteriner hekime götürüldü.
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