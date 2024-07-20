Bingöl'de büyük uyuşturucu operasyonu: 1316 kök skunk ve 827 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1316 kök skunk ve 827 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, "Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı" kapsamında ilçede çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilçe kırsalında arama yapan ekipler, 1316 kök skunk ve 827 kök Hint keneviri ele geçirdi.