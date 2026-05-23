Bingöl'de Büyükbaş Hayvan Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de 3 aracın büyükbaş hayvanlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ACM 466 plakalı hafif ticari araç, 34 AYC 49 plakalı SUV ile 34 BS 6292 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
